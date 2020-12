Fundador do Bloco Sambase morre de covid-19 e recebe linda homenagem; assista

O fundador do Bloco Sambase, José Augusto da Silva Morais, o Tita, morreu na noite deste domingo (27), por complicações da Covid.

Tita estava internado há cerca de um mês no Hospital Santa Juliana. Morador raiz do bairro Base, ele foi um dos fundadores do Bloco carnavalesco Sambase, em 1978.

Jose Augusto deixa sua esposa Meire, os filhos Bruna e Carlos, nora e netos.

“Foram 4 anos de namoro, 1 ano de convivente, 36 anos de matrimonio perante a Lei terrena e consagrados perante a Deus. Você nos deixou heranças que o dinheiro não paga. Três filhos maravilhosos, todos criados e educados nos princípios de família e Igreja domestica, honestos e inteligentes iguais a você. Nossa neta Maria Clara e a Maite que esta a caminho, vão sentir sua falta, juntamente com a nossa nora Nay.

Você sempre foi um homem honesto e verdadeiro, deixa esse legado para todos nos. Lembrarei todos os momentos juntos vivido, na saúde, na alegria, na tristeza, nas dificuldades que juntos passamos, nossas viagens por esse Brasil, isso tudo você amava fazer. Descanse em paz meu guerreiro”, escreveu a esposa ao comunicar o falecimento do seu companheiro.Nesta segunda-feira (28), moradores do bairro da Base e integrantes do Sambase, realizaram uma homenagem a Tita com instrumentos do bloco e aplausos durante cortejo de carros que levavam seu corpo. Assista: https://youtu.be/7_NNsR7bSs0

