Globo perde milhões após anúncio de demissão de Faustão e apresentador causa terrível prejuízo

Por causa disso, com a saída dele, a Globo poderá perder milhões de reais em propagandas e até ver o valor do horário vespertino dominical despencar caso não ache alguém à altura do veterano.

Direção busca por substituto para Faustão

Um dos possíveis cotados para o lugar do apresentador, na verdade, é uma mulher – e muito bem-sucedida, por sinal. Em vídeo, o jornalista Leão Lobo revelou que a alta cúpula da Platinada tem mirado em ninguém menos que Eliana, que já garante a audiência dos domingos no SBT. Se isso realmente acontecer, ela terá que romper com Silvio Santos.

Fonte: IG