Gravidez, namoro, términos, reconciliações e mais: tudo sobre o 2020 das sertanejas

Cinco anos após ver a carreira de cantora ganhar impulso, dando origem a um movimento feminino no universo sertanejo depois de um início de trajetória somente como compositora, Marília Mendonça continua sendo a artista mais ouvida e vista no Brasil. Confira!

CARREIRA DE MARÍLIA MENDONÇA

No ano difícil de 2020, Marília foi a artista mais ouvida no Brasil, segundo o Spotify, repetindo o feito de 2019. A cantora também teve o clipe musical mais visto do YouTube no Brasil, com a canção “Graveto”. Lançado em janeiro, o vídeo ultrapassou a marca de 230 milhões de visualizações.

ARTISTA É CITADA NO ‘THE NEW YORK TIMES’

Marília ganhou ainda destaque em matéria publicada pelo jornal norte-americano “The New York Times”. Uma live feita pela cantora atingiu um recorde mundial no YouTube ao alcançar a marca de 3,3 milhões de acessos simultâneos.

“Estamos fazendo história mundialmente! Muito obrigada à toda a equipe, mesmo que minúscula, envolvida e muito obrigada à minha equipe que está em casa, mas nem por isso torce contra. Está lá na saudade, torcida e espera de dias melhores e eles virão!”, comentou na ocasião.

VIDA PESSOAL DA CANTORA

Em julho, Marília viu a vida pessoal ganhar os holofotes após confirmar o fim do namoro com Murilo Huff. Na época da separação, a goiana negou que motivo do término tenha sido ciúme ou traição.

“Murilo é um cara que sempre me respeitou em tudo. Nós nunca tivemos a prática de mexer no celular um do outro, a gente sempre se respeitou. Ele é um cara respeitador, uma cara do bem, de família e sou muito orgulhosa e ter meu filho com ele”, afirmou a mãe do pequeno Léo, de 1 ano. Alguns meses depois, Marília e Murilo decidiram se reconciliar.

RELACIONAMENTOS DE MAIARA E MARAISA EM 2020

Em 2020, Maiara e Fernando Zor viveram romance conturbado: desde que assumiu a relação, em março de 2019, o casal terminou sete vezes. A última foi no início de setembro deste ano. Em outubro, os dois foram vistos juntos trocando beijos ao deixarem um restaurante em São Paulo.

Em novembro, Maraisa assumiu namoro com o médico Artur Queiroz Amaral um mês após o término com o músico Fabrício Marques, com quem começou a se relacionar no início deste ano e rompeu em junho. Mas logo eles reataram. Anteriormente, Maraisa viveu um breve romance com o empresário Luiz Souza Lima.

DUPLA SERTANEJA MAIS SEGUIDA EM REDE SOCIAL: SIMONE E SIMARIA

Simone e Simaria não conseguiram se conter de felicidade em 2020. As irmãs alcançaram 17 milhões de seguidores no Instagram e se tornaram a dupla sertaneja mais seguida na rede social. “Temos interação e comunicação direta com o nosso público, o que nos aproxima muito dos nossos fãs, coisa que há 10 anos, não existia”, destacou Simaria.

SUCESSO NO TIK TOK, CANAL NO YOUTUBE E GRAVIDEZ DE SIMONE

Sucesso no Tik Tok, Simone foi a brasileira mais seguida no aplicativo. “Adoro fazer música, dublagem engraçada. Boa parte dos meus vídeos são de dublagem, me divirto demais”, declarou.

Além disso, a cantora lançou seu canal no YouTube, plataforma em que mostra aos fãs o outro lado da artista – mãe, esposa, amiga: “Diziam que adoravam meus conteúdos, que eu era engraçada, espontânea… Decidir embarcar neste novo desafio”.

Atualmente, Simone se prepara para a chegada da filha, Zaya. Casada com o piloto Kaká Diniz e mãe do pequeno Henry, de 6 anos, ela ainda não sabe se a caçula irá nascer em São Paulo ou em Fortaleza. “Tenho médicos excelentes nos dois lugares, mas ainda tenho tempo… Também não escolhemos os padrinhos!”, relatou.

SIMARIA É DONA DE RESTAURANTE NA ESPANHA

Já Simaria anunciou mais uma empreitada. A artista comprou a franquia do restaurante NacionSushi em Valência, cidade espanhola. “É a realização de um grande sonho. Fiz o investimento na cidade do meu marido. Estou muito feliz porque sempre quis investir e ter um estabelecimento”, declarou.

(Por Patrícia Dias)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários