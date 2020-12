Irmãos de 4 e 14 anos morrem após carro cair em lago de barragem em Santa Catarina

Casal de adultos conseguiu sair do veículo, que ficou submerso após bater em barranco e capotar no Vale do Itajaí

Um menino de 4 anos e uma adolescente de 14 anos morreram em um grave acidente na tarde deste sábado (12) após o carro em que estavam com os pais cair no lago de uma barragem em Rio dos Cedros, no Vale Itajaí. Segundo os bombeiros, o casal conseguiu sair, mas os irmãos ficaram no carro, que submergiu.

Os bombeiros foram acionados às 16h20 após o carro com a família de Blumenau se perder na estrada de chão, colidir em um barranco e capotar dentro do lago do reservatório de água da barragem do Pinhal.

Quando os socorristas chegaram ao local, os dois adultos, uma mulher de 44 anos e um homem de 46, já tinham conseguido sair do veículo, mas os irmãos continuavam no carro submerso. O menino é filho do casal e a garota é filha do homem, segundo os bombeiros.

Os dois foram retirados do lago por mergulhadores, já sem sinais vitais. As equipes dos bombeiros de Rio dos Cedros, de Timbó e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimar os irmãos, mas eles não resistiram e morreram no local.

O Instituto Médico Legal (IML) de Blumenau foi acionado. Ainda segundo os bombeiros, o local tem aproximadamente um metro de profundidade, mas foi suficiente para a água encobrir o veículo. Não foram repassados outros detalhes sobre as circunstâncias do acidente até as 21h.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários