Liga dos Campeões tem 36º encontro de Messi e CR7 e decisão de grupo da morte

Não faltam atrativos para a última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Após 31 meses, os astros Lionel Messi e Cristiano Ronaldo vão se reencontrar em campo, em disputa direta por liderança da chave entre Barcelona e Juventus, nesta terça-feira, na Espanha.

No mesmo dia, Paris Saint-Germain, Manchester United e RB Leipzig, todos com nove pontos, brigam por duas vagas no grupo da morte.

O Barcelona dificilmente perderá a primeira posição do Grupo G, pois pode até perder por três gols de diferença diante da Juventus.

Mas é questão de honra se reabilitar após o tropeço inesperado diante do Cádiz, no fim de semana, pelo Campeonato Espanhol.

