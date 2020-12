Motoristas de ônibus decidem suspender paralisação em Rio Branco

Depois de uma longa conversa com o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco e com representantes da Prefeitura, nesta terça-feira (15), os motoristas de ônibus decidiram suspender a paralisação das frotas na Capital.

A decisão foi tomada após o executivo municipal se comprometer a enviar um novo projeto para ser apreciado pelos vereadores, no intuito de criar o subsídio para o pagamento dos 3 meses de salário atrasado dos motoristas.

O primeiro foi vetado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), por 5 votos a 0. A alegação dos parlamentares foi a de que não estava especificado no projeto a origem do recurso.

O presidente da Câmara, Antônio Morais, disse que se o projeto for reencaminhado com as alterações sugeridas – o que será feito pelo executivo no prazo de 24 horas -, nove dos 17 vereadores vão precisar subscrevê-lo para que retorne ao plenário.

A luta dos trabalhadores agora é conquistar o apoio do mínimo de vereadores.

Os manifestantes retornam ao trabalho nesta quarta-feira (16), mas informaram à imprensa que se o projeto não for reencaminhado e os parlamentares não forem favoráveis, uma nova greve será forma

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários