Reajuste salarial de parlamentares da Câmara de Brasiléia é sancionado 

O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE)

Foi sancionado na manhã desta quarta-feira (16) na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), os subsídios mensais do presidente, vice-presidente, secretários e dos demais vereadores da Câmara Municipal de Brasileia para o quadriênio de 2021-2024.

Os valores serão aplicados somente a partir de janeiro de 2022. O decreto diz que para o ocupante do cargo de presidente da Câmara Municipal de Brasileia o subsídio mensal de R$ 7.500,00; vice-presidente R$ 6.800,00; 1° secretário RS 7.000,00 e 2° secretário, R$ 6.500,00. Os vereadores, terão o subsídio mensal de R$ 6.000.00;

