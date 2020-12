Senadora Mailza e Bocalom fazem visita institucional ao presidente do TJ/AC

A senadora Mailza Gomes e Tião Bocalom, prefeito eleito de Rio Branco, estiveram reunidos na tarde desta quarta-feira (9), com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargador Francisco Djalma.

A reunião teve como pauta o diálogo e alinhamento institucional, parcerias com o judiciário e demandas da magistratura no âmbito do Senado Federal. Na ocasião, a senadora destacou a harmonia entre os poderes e classificou o encontro como produtivo.

“O diálogo com as outras instituições é essencial para um ambiente democrático e de melhorias para a coletividade. O Bocalom tem um espirito conciliador e fará uma gestão harmoniosa e tem meu apoio. Essa aproximação com o judiciário quem ganha é a comunidade”, afirmou a senadora.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários