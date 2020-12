Será?! Acreana Raissa Barbosa revela sobre participação no ‘BBB 21’; assista

Me siga no Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

A participação da acreana Raissa Barbosa no reality ‘A Fazenda’ ainda continua repercutindo muito na imprensa nacional. A modelo foi notícia do site Uol, pelo blogueiro Hugo Gloss, que destacou a torcida para participação do Big Brother Brasil da TV Globo.

Em entrevista para o jornalista Chico Barney, a modelo reforçou que não tem interesse em participar de outro reality show tão cedo, mais quando o programa da Globo entrou em pauta, ela admitiu que era um caso a pensar.

“Me perguntaram várias vezes [se participaria de outro reality], falei que não, não estou preparada, que meu psicológico estava muito abalado. Mas o Mion falou assim: ‘E se o Boninho viesse pessoalmente te pedir para você participar. Você daria um não para o Boninho?’. Falei: ‘Nossa Mion, muito difícil dar um não para o Boninho'”, afirmou Raissa em entrevista para Chico Barney no YouTube.

A presença de Raissa Barbosa no reality da Globo é pouco provável, visto que a estreia do BBB21 está marcada para o dia 25 de janeiro, e a seleção dos novos participantes está bem adianta. Mas quem sabe em 2022, hein?!

Raissa ainda revelou a situação da amizade com as ex-colegas Luiza e Mirella, fora do reality. “Acredito que essas pessoas, que me fizeram mal de certa forma, é melhor deixar distante”, pontuou Raissa.

Confira a entrevista na integra:

