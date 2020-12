Triathlon: atleta acreano conquista bom resultado no “Capixaba de Ferro”

O triatleta acreano Francimar Ely, de 37 anos, participou no último final de semana do “Capixaba de Ferro”, maior prova do triathlon capixaba. A prova de resistência teve como local de largada a Praia da Bacutia, em Guarapari, como o acreano cruzou a linha de chegada na 24ª posição na categoria principal (Full Distance) e na oitava colocação na faixa etária de 35 a 39 anos.

O Desafio Realcafé Capixaba de Ferro, que ocorreu no último domingo, 6 de dezembro, e serve também para movimentar a economia capixaba. O percurso da prova foi de 3,8 km de natação, 180 km de bicicleta e 42 km de corrida, com a participação de 450 atletas de 23 estados brasileiros.

Francimar Ely conquista a 24ª posição na categoria Full Distance. Foto/Cedida

Entre os momentos mais desgastantes da prova, o triatleta cita a prova de ciclismo, onde ele precisou pedalar 180 quilômetros, isso com altimetria do pedal ajustada para 1.600m, algo que tornou a prova ainda bem mais difícil aos atletas profissionais e amadores, pois, segundo ele, normalmente, as provas de triathlon tem altimetria de cerca de 700m nos 180km.

Ely correu 42 quilômetros durante a prova “Capixaba de Ferro”. Foto/Cedida.

O atleta acreano que responde pela patente de tenente do Corpo de Bombeiros, é patrocinado pela Cooperativa de Crédito e Investimento do Acre – SICOOB-ACRE. O presidente da entidade José Generoso enalteceu a participação do atleta que é patrocinado pelo sistema. “Nós do SICOOB-ACRE estamos felizes pelo resultado conquistado pelo nosso triatleta no Desafio Realcafé Capixaba de Ferro”, comentou Generoso, afirmando que o atleta também é um dos cooperados do sistema.

De acordo com Roberto Vieira, da organização do evento, a prova cumpriu com todos os protocolos e decretos de segurança por conta da pandemia de Covid-19.Q

