CNU: saiba no que focar nas últimas duas semanas antes da prova

Com os locais de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU) divulgados, nesta quinta-feira (25/4), a realidade bate à porta: faltam apenas 10 dias para o exame que tem mais de 2 milhões de candidatos em todo o Brasil.

As provas serão aplicadas em 5 de maio, primeiro domingo do mês, de forma simultânea, em 228 cidades. Os inscritos disputarão 6.640 vagas oferecidas no maior processo seletivo para o serviço público da história do país.

O professor de direito administrativo Erick Alves, do Direção Concursos, parceiro do Metrópoles, respondeu algumas das principais dúvidas que surgem na reta final.

Estratégias para a reta final

De acordo com o professor, a principal estratégia a ser aplicada é a revisão daquilo que foi estudado ao longo dos últimos meses. “O tempo tem de ser reservado [para a revisão] para que os candidatos consigam, de fato, lembrar e aplicar na prova aquilo que eles estudaram”, explica Erick.

Para ele, não há mais tempo para aprender coisas novas. “Não adianta nada o candidato querer aprender coisas novas agora, nesses poucos dias que restam, e não lembrar aquilo que ele já estudou. Então, é melhor que ele faça essas revisões”, reforçou.

Revisões

O professor explica que, para quem vai fazer os blocos de nível superior, é importante revisar os conteúdos de conhecimento específicos, já que eles terão peso maior na prova. “Especialmente aqueles eixos que têm mais peso para o cargo que o candidato se inscreveu, aquele cargo que ele está realmente buscando”.

De acordo com Erick, esse também é o momento de treinar para as questões discursivas. Para aqueles que vão fazer o bloco de nível médio vale a dica básica de revisar aqueles assuntos que têm mais dificuldade.

O professor conta que existem vários métodos de revisão e que não existe uma maneira correta de realizá-la. “Pode ser feita por resolução de questões, através de resumos de fixação ou reler o resumo que foi produzido ao longo dos estudos”, sugeriu.

Ele chama a atenção para o método de revisão com questões. “Eu, particularmente, gosto bastante desse tipo de revisão. O problema é que, nesse CNU, como é uma prova inédita, essas questões anteriores não necessariamente vão traduzir aquilo que pode aparecer lá na prova. Então, eu não ficaria somente em questões”, ressaltou.

Para ele, também é importante reservar um tempo para revisar legislações e normas. “Ainda que a gente espere uma prova mais trabalhada, com mais conteúdo, talvez até alguma subjetividade, eu penso que se essas normas estão ali no edital, e não tem muito para onde fugir. Então, se o examinador colocou ali no edital, é porque ele pode cobrar”.

Estresse e ansiedade

Na opinião do professor de direito administrativo, estresse e pressão emocional acabam sendo normais, principalmente para aqueles que estão há meses estudando e idealizando o dia do exame.

Para minimizar os impactos negativos da ansiedade, ele aconselha que o candidato se prepare e se organize de acordo com o que está previsto. “Já saíram os locais de prova; então, é importante que o candidato olhe lá o seu local, já veja onde vai ser a sua prova, calcule o tempo que ele vai gastar para chegar até lá, para evitar qualquer tipo de imprevisto, e não chegar atrasado”, recomendou Erick.

Outra maneira, de acordo com ele, é planejar de forma prévia a ordem em que a prova será realizada e qual será a estratégia usada.