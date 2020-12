Vanda Milani conhece cronograma de investimentos de R$ 1 bi pelo governo do estado

A líder do Solidariedade no Acre alinhou novos investimentos para fortalecer o setor produtivo

A deputada federal Vanda Milani conheceu durante a manhã desta terça-feira (8) na Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) o cronograma de obras que prevê investimentos de R$ 1 bi pelo governo do estado, entre elas, a Orla do bairro VX que foi empenhada pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) com repasse de R$ 17,7 milhões.

“Com a chegada da vacina no primeiro trimestre do ano que vem a expectativa é de muito trabalho, transformando o Acre em um grande canteiro de obras e serviços de qualidade nos 22 municípios” disse a deputada.

Vanda Milani aproveitou a visita ao secretário Ítalo Medeiros para acompanhar o cronograma dos investimentos que serão executados dentro desse pacote do governo do estado, frutos de suas emendas impositivas individuais e de bancada.

“Vivemos um ano difícil, praticamente perdido do ponto de vista econômico. O cidadão quer ver a economia girando, o empresário que gera emprego e paga impostos espera austeridade rigorosa, é a construção civil impulsionada, o asfalto avançando, o ramal sendo recuperado, tudo isso vai ser possível com união da bancada federal e os gestores do estado e municípios” destacou a parlamentar.

Vanda Milani saiu satisfeita da agenda ao verificar que tanto a Orla do XV como as obras voltadas ao esporte e lazer no Juruá e no Baixo Acre estão em fase de assinaturas de convênio.

“Esses investimentos representam mais de R$ 20 milhões para a economia do Estado. A Orla é uma grande obra que vai gerar centenas de empregos diretos. Estamos fazendo a nossa parte, esperamos agora menos burocracia como determina o governador Gladson Cameli” acrescentou.

Preocupada com o escoamento da produção, a líder do Solidariedade no Acre alinhou novos investimentos para fortalecer o setor produtivo em todo o estado.

“O secretário nos orientou sobre o aporte de recursos que podem resolver a questão das pontes, um dos principais gargalos do produtor rural. Vamos estudar a viabilidade técnica de trazer esses recursos e ajudar ainda mais o homem do campo”, disse.

Para o secretário Ítalo Medeiros, a parceria com a bancada federal é fundamental para a carta de investimentos previstas para 2021. “Ela é bem focada nessa área de infraestrutura e tem captado recursos para vários locais do estado. Tenho muito a agradecer pela parceria. Hoje compartilhamos e demandas e tramitações técnicas e jurídicas para a conclusão dessas obras” frisou o secretário.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários