Vanda Milani destaca safra de soja no Acre e diz que produção é alívio para economia

A deputada federal Vanda Milani (SOLIDARIEDADE-AC) destacou a previsão de safra recorde para 2021 anunciada pelo secretário de agricultura e agronegócio do governo do Acre, o médico veterinário Edvan Maciel.

Para a deputada, em tempos de pandemia, o giro de R$ 80 milhões previsto para acontecer com a produção de 36 mil toneladas “é um alívio para a economia do estado impactada negativamente em vários setores pelos efeitos do covid-19”.

Vanda Milani lembrou sua participação no lançamento da safra de soja ano passado na Fazenda Esperança, do empresário Jorge Moura, afirmando que o setor está no caminho certo.

“Precisamos avançar muito no aperfeiçoamento de leis em apoio ao pequeno, médio e grande produtor rural, mas esse diálogo precisa ser de todos, governistas e os que divergem dos ruralistas para que possamos encontrar um ponto de equilíbrio nas leis que precisam ser aprovadas” comentou.

Outra avaliação positiva que a parlamentar faz é com relação ao modelo ambiental implantado no Acre. Ao destacar a redução no desmatamento em 4,4% relacionado a 2019, a deputada afirma que “é possível produzir de forma sustentável gerando emprego e renda”, acrescentou.

A produção anunciada pelo secretário Edvan Azevedo prevê a colheita em duas safras de 600.000 sacas de soja plantadas em 10.000 ha, representa um aumento de 100%. A Datagro estima que a comercialização da safra de soja 2020/2021 do Brasil já atingiu 46,7% da produção, ou 61,45 milhões de toneladas.