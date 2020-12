Vídeo mostra mãe de crianças que morreram carbonizadas em total desespero

Um vídeo enviado por um internauta mostra o desespero de Jociane Monteiro, 23 anos, mãe dos pequenos Diogo, Caio e Sofia, ao descobrir que os três filhos morreram carbonizados durante um incêndio na própria casa, no bairro Portal Amazônia, em Rio Branco, na noite de sábado (19).

O vídeo mostra moradores tentando apagar o fogo e procurando as crianças que haviam sido trancadas na casa pela Jociane, enquanto ela havia saído para ir a um bar. As imagens foram gravadas durante a chegada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no local.

