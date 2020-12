Zé Felipe, após fazer a noiva chorar, é flagrado deixando quase tudo de fora e espanta com tamanho

Ela fez questão de marcar território após compartilhar o flagra do amado e avisou no vídeo: “Todinho meu”

Zé Felipe e Virgínia Fonseca, sua noiva, não escondem de ninguém o quanto estão apaixonados e felizes com a chegada da primeira filha, que se chamará Maria Alice. Após uma semana intensa de trabalhos, eles resolveram descansar os últimos dias em uma das praias do Rio Grande do Norte.

Nas redes sociais, tanto Zé Felipe quanto Virgínia fizeram questão de compartilhar alguns detalhes especiais da ‘mini viagem’ de férias. Em um dos registros, compartilhado pela influenciadora, ela mostrou o filho de Leonardo de um jeito diferente e bastante à vontade na beira da piscina.

Zé Felipe havia levantando o short enquanto tomava banho de Sol e mostrava o corpo definido. O que chamou atenção foi exatamente as coxas grandes do noivo de Virgínia. Ela fez questão de marcar território após compartilhar o flagra do amado e avisou no vídeo: “Todinho meu”.

Em outro momento, enquanto curtia a piscina, Zé Felipe fez questão de deixar claro o quanto estava feliz pela atual fase que tem vivido. “Foi muito bom esse momento só eu e Virgínia. A ficha caiu só agora que serei pai. Está sendo tudo muito gostoso, só tenho a agradecer a Deus por essa dádiva”.

Fonte: IG

