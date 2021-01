Alysson Bestene e Socorro Neri estão cotados para assumir ‘supersecretara’ no governo

Após a aprovação da reforma administrativa pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), surgem alguns rumores sobre quem irá comandar a Secretaria de Estado de Governo (Segov), que vai substituir a Casa Civil. Os mais cotados são Alysson Bestene, atualmente na Saúde, e a ex-prefeita Socorro Neri.

O ContilNet apurou que os dois nomes surgem como principais concorrentes ao cargo na ‘supersecretaria’ criada por Cameli. O primeiro nome, Bestene, dispõe da confiança do governador. Alysson já assumiu o comando de duas pastas no governo, entre eles o da Articulação Política.

Já a ex-prefeita, que foi apoiada nas eleições municipais de 2020 pelo governador, teve a maioria das promessas de campanha cumpridas e ainda deixou as contas da prefeitura em dias. Ela também dispõe da confiança do chefe do Executivo, além de ter provado ter pulso firme na gestão municipal e, por isso, está credenciada a assumir a pasta.

O que diz o governador

O governador Gladson Cameli frisou que Bestene se encaixa no cargo pela experiência e boa gestão feita na Secretaria de Saúde. “O Alysson vem fazendo um bom trabalho na saúde, e com esse ano de pandemia ele conseguiu realizar um bom trabalho. Em relação à Segov, ainda não tem nada definido”, declarou.

O governador destacou que em relação à professora Socorro Neri, existe uma admiração e respeito pela personalidade e profissionalismo, mas ponderou que após o convite para atuar no governo, Neri ainda não deu sinal se aceitará a proposta feita na sede da prefeitura, na última semana de 2020.

