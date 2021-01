Campeã do BBB 18, Gleici Damasceno posa de maiô e fãs elogiam: ‘Lindeza

O que essa sereia faz fora do mar??", escreveu Vivian Amorim, vice-campeã do BBB 17

Depois de contar que precisou pedir R$ 60 a uma amiga para conseguir ir à seletiva do BBB 18. Gleici Damasceno está aproveitando seus dias de descanso em Trancoso. Viajando sozinha, a campeã da edição atualizou as redes sociais com um clique de maiô, exibindo seu novo visual, com os cabelos naturais assumidos.

“A felicidade da garota nesse Brasilzão”, escreveu ela na legenda da publicação, que rendeu inúmeros elogios para a vencedora da 18ª edição do Big Brother Brasil.

“O que essa sereia faz fora do mar??”, escreveu Vivian Amorim, vice-campeã do BBB 17. “Deus benza tanta beleza pela minha Bahia… Mulher linda da zorra”, comentou outra seguidora. Recentemente, Gleici foi ao Twitter postar uma mensagem enigmática: “Vai eu tocar no assunto…”. Nos comentários, fãs apoiaram Gleici — e citaram o ex da campeã do BBB, Wagner Santiago, que assumiu um novo relacionamento no início do ano.

