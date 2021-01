Climão! Demétrio Magnoli e Gerson Camarotti discutem ao vivo na GloboNews

Demétrio Magnoli e Gerson Camarotti, comentaristas da GloboNews, discutiram, ao vivo, durante a edição do Em Pauta dessa sexta-feira (1º/1). Os dois se desentenderam ao falar sobre as aglomerações ocorridas no litoral do Brasil, durante o Ano-Novo e a pandemia de Covid-19.

Demétrio Magnoli e Gerson Camarotti, comentaristas da GloboNews, discutiram, ao vivo, durante a edição do Em Pauta dessa sexta-feira (1º/1). Os dois se desentenderam ao falar sobre as aglomerações ocorridas no litoral do Brasil, durante o Ano-Novo e a pandemia de Covid-19. Veja o vídeo da discussão: CLIMA GOSTOSO NA @GloboNews ENTRE @gcamarotti E @demetriomagnoli no #EmPauta pic.twitter.com/msn9phWic7 — amon gus 🇵🇸 (@guustavooo) January 2, 2021 Camarotti não gostou da intervenção do colega e rebateu: “Você que está colocando essa palavra, Demétrio. Você que tem que responder a essa pergunta. Você tem a recomendação da ciência. E a ciência tem que ser para todos”. situação social do país, você sabe disso, eu sei disso, conheço bem essa realidade, é preciso levar isso em consideração, mas uma coisa é trabalho e sobrevivência, outra coisa é festividade. É preciso ter bom senso também, Demétrio”, completou Camarotti. Durante o bate-boca, é possível ver e ouvir a apresentadora Cecilia Flesch tentando interviver para baixar os ânimos. Porém, Demétrio ignorou o aviso e seguiu no ataque: “Não existe só uma ciência chamada epidemiologia. Existe uma outra ciência chamada sociologia e uma outra chamada antropologia”. “Contaminação tem que ser a epidemiologia, sim. A gente está aqui o ano inteiro trazendo especialistas, conversando…”, seguiu Camarotti. Por fim, Cecília Flesch conseguiu a palavra e seguiu o programa falando sobre a vacinação em Nova York.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários