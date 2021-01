Concurso PRF 2021: Em coletiva, corporação confirma edital no dia 19 de janeiro

O edital de concurso da Polícia Rodoviária Federal (Concurso PRF 2021) será divulgado no dia 19 de janeiro de 2021.

A confirmação foi dada por meio de coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 06 de janeiro. As provas estão confirmadas para o dia 28 de março de 2021.

Segundo informações da corporação, a prova objetiva do concurso PRF continuará valendo 120 pontos e a prova de títulos passará de cinco para dez pontos.

O Teste de Aptidão Física (TAF) da primeira fase de caráter eliminatório, com os mesmos testes dos exames anteriores igual ao edital de 2018, com possibilidade de um quinto teste, que seria de agilidade. Não haverá inclusão de Natação.

Agora, a grande novidade é que os TAF’s dentro do curso de formação passarão a ser realizados em dois momentos, de caráter eliminatório e classificatório. Se o candidato não apresentar rendimento necessário ele poderá ser eliminado.

De acordo com o diretor Hott, sobre a avaliação psicológica, sem mudanças sobre o edital de 2018 para a primeira fase. Ele assegurou que a avaliação psicológica complementar do CFP virá ainda mais robusto, com uma equipe técnica especializada.

O concurso da PRF em 2021 será Nacional, diferente do último edital, cujo documento foi publicado de maneira regionalizada. A corporação também confirmou:

EDITAL: 19 de janeiro

Prova objetiva: 120 pontos

Prova discursiva: 20 pontos

Prova de títulos: 10 pontos

Prova objetiva

BLOCO I: 55 itens

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Informática

Física

Ética e Cidadania

Geopolítica

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)

Bloco II: 30 itens

Legislação de Trânsito

Bloco III: 35 questões

Direito Administrativo

Direito Constitucional

Direito Penal

Direito Processual Penal

Legislação Especial

Direitos Humanos

Cronograma

O Concurso PRF 2021

Os salários oferecidos pela PRF chegam a R$10.357,88 para nível superior e R$4.022,77 para nível médio.

Para ingresso na carreira de Policial Rodoviário Federal, é necessário nível superior (em qualquer área) e carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria ”B”.

Os candidatos devem ser avaliados por prova objetiva de conhecimentos específicos, prova discursiva, exame de capacidade física, avaliação de saúde, avaliação psicológica, investigação social, avaliação de títulos e curso de formação profissional.

As tarefas do Policial Rodoviário Federal dependerão da classe, sendo dividas em quatro: Classe Especial; Primeira Classe; Segunda Classe; e Terceira Classe.

O salário inicial da carreira de policial rodoviário federal é de R$10.357,88 em 2019. Os valores já incluem o auxílio alimentação, que atualmente está fixado em R$458.

O Policial de terceira classe tem a missão realizar atividades de natureza policial envolvendo a fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enquanto o de segunda classe terá que efetuar atividades de natureza policial envolvendo a execução e controle administrativo e operacional das atividades inerentes ao cargo, além das atribuições da Terceira Classe.

A PRF trabalha em parceria com outras instituições, como Ministério Público do Trabalho (MPT), Polícia Federal (PF), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Receita Federal, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e outros.

Último concurso teve mais de 129 mil inscritos

O último concurso público da PRF foi divulgado em novembro de 2018. Na ocasião, o Cebraspe (antigo Cespe/UnB) organizou o certame. A oferta foi de 500 vagas imediatas, todas para Policial Rodoviário Federal.

O certame contou, ao todo, com mais de 129 mil inscritos. A maior procura foi o Pará, com 12.700 inscritos para 81 vagas, seguido por Goiás com 12.605 inscritos e Rio Grande do Sul, 11.559.

As provas objetivas e redação foram aplicadas em 03 de fevereiro, nas diversas Unidades Federativas com oferta de vagas.

Os participantes responderam a 120 questões, distribuídas por meio de três blocos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários