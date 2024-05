Steam recebe 6 novos jogos grátis; Conheça e resgate agora

Procurando por novidades em jogos grátis para Steam? Nesta semana, mergulhamos em uma seleção diversificada de títulos recém-chegados que prometem desafios, estratégia e muita diversão.

De aventuras imersivas com elementos de terror a simulações charmosas e jogos de dedução, a lista semanal do Voxel traz algo para todos os gostos. Confira a seguir!

Mimic Search

Em Mimic Search, assumimos o papel de um policial encarregado de investigar e neutralizar um ataque de um mímico, garantindo a segurança da área. O jogo é uma experiência curta de horror indie que combina estética VHS com uma atmosfera densa e imersiva. O cenário de terror é ampliado pelo uso de iluminação volumétrica em um mundo aberto, criando uma experiência horripilante e imersiva.

O desafio de localizar o vilão em ambientes escuros e opressivos eleva a tensão, enquanto você explora diversos cantos em busca de pistas para desvendar o mistério e sobreviver.

Puppet Master: The Game

Puppet Master: The Game é um multijogador online gratuito que mergulha os jogadores nos ambientes icônicos da série cinematográfica O Mestre dos Brinquedos do final da década de 80. Ele oferece uma variedade de modos em que os jogadores podem assumir o papel dos bonecos assassinos ou da vítima humana.

Ao jogar como um dos bonecos, o objetivo é proteger os segredos do mestre das marionetes a todo custo, enquanto o humano deve tentar sobreviver e escapar. A jogabilidade é intensificada pelo uso de estratégias de stealth e a opção de personalizar os bonecos com aparências e armas alternativas.

Forest of Tails: Arena

Forest of Tails: Arena é uma experiência de ação em tempo real que coloca você no papel de um corajoso ratinho lutando pela glória em arenas cheias de desafios. Equipado com armas improvisadas, como machados feitos de gravetos ou arcos de raízes vegetais, você enfrentará ondas de inimigos variados, incluindo insetos hostis e outros roedores

À medida que avança, você ganha novas habilidades e equipamentos, melhorando suas chances de sobrevivência em níveis progressivamente mais difíceis. Cada morte traz uma nova oportunidade de retomar a luta com seus equipamentos e habilidades já adquiridos, adicionando uma dinâmica de persistência e melhoria contínua ao jogo.

With Shining Eyes

With Shining Eyes oferece uma aventura envolvente ambientada na Academia Bellamy, no qual os players são encarregados de resolver enigmas em salas de aula vibrantes e surreais. Cada cenário está repleto de segredos e descobertas inesperadas, destacando-se pela atmosfera relaxante e uma trilha sonora calmante.

Ao explorar a história de Anya Ashby, ex-aluna e atual diretora, os jogadores desvendam os mistérios entrelaçados com a arquitetura do local. Com uma jogabilidade que pode ser concluída entre 30 minutos a uma hora, o jogo promete uma experiência rica e concisa, ideal para quem busca um escape rápido e significativo.

Betrayal Beach

Betrayal Beach é um game de sobrevivência e dedução social que se desenrola em uma ilha misteriosa, em que 4 a 6 usuários lutam para sobreviver após um desastre aéreo. Enquanto buscam recursos e fabricam ferramentas para cumprir objetivos e garantir a sobrevivência, um ou dois personagens são sabotadores com a missão de impedir que os outros escapem.

O jogo é repleto de estratégias de engano e decisões críticas, incluindo a votação para exilar suspeitos de serem sabotadores, aumentando a tensão e a interação entre os jogadores em um ambiente ricamente imersivo e competitivo.

Bed and BEAKfast

Bed and BEAKfast é um título de gerenciamento, culinária e narrativa ambientado em um mundo encantador de aves. Você joga como Robin, que retorna à sua cidade natal para revitalizar a pousada que seu avô deixou. Ele combina a preparação de refeições deliciosas para os hóspedes, interações significativas com a comunidade local, e o estabelecimento de relacionamentos duradouros com os pássaros visitantes.

Além disso, a expansão da pousada e a personalização dos serviços aumentam o envolvimento e a profundidade da jogabilidade.

