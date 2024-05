Concurso Tribunal de Contas do Acre: novo edital deve ofertar 50 vagas

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou, nesta terça-feira (7), o projeto de lei do Tribunal de Contas do Acre que cria 50 cargos efetivos a serem ofertados no novo concurso TCE AC!

As 50 vagas serão destinadas para os cargos de Analista de Tecnologia da Informação, Analista Administrativo e Analista Ministerial. Veja a distribuição abaixo:

20 vagas para Analista de Tecnologia da Informação

20 vagas para Analista Administrativo

10 vagas para Analista Ministerial

Todos os cargos citados exigem nível superior de formação na área demandada. De acordo com as medidas para a abertura de um novo concurso TCE AC, o edital deve ser publicado ainda em 2024.

A proposta foi assinada pelo presidente da Corte, conselheiro Ribamar Trindade, que argumenta que o Tribunal de Contas do Acre encontra-se abaixo do limite de gatos com pessoal e a realização de um novo certame está dentro dos limites financeiros.

Vale lembrar que a comissão já está formada, que tem por objetivo realizar o levantamento e produção de informações referentes à necessidade de realização de concurso público.

A proposta está prevista para ser analisada nas comissões da Aleac ainda nesta terça-feira e votada nesta quarta-feira (8).

Último concurso TCE AC

Publicado em 2008, o último concurso TCE AC foi organizado pelo Cebraspe e ofertou 100 vagas para o cargo de Analista de Controle Externo, nas seguintes especialidades:

Administração Pública e/ou de Empresas (22);

Arquitetura (1);

Biologia (1);

Ciências Contábeis (22);

Ciências Econômicas (22);

Direito (22);

Engenharia Civil (3);

Engenharia Florestal (2);

Geografia (1);

Processamento de Dados (4).

Na época, os candidatos foram avaliados por provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos.

A prova objetiva foi composta por 100 questões de múltipla escolha, sendo:

20 questões de Conhecimentos Básicos

30 questões de Conhecimentos Complementares

50 questões de Conhecimentos Específicos

A prova discursiva, por sua vez, exigiu a produção de um texto ligado ao tema proposto pela banca.

Resumo do Concurso TCE AC