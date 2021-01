Ex-ator de Malhação surpreende ao divulgar vídeos íntimos em perfil adulto

O gaúcho fez parte do elenco de apoio da temporada de 2012, interpretando o personagem Pepe, um dos alunos do colégio Quadrante

famosos de todo o mundo estão aderindo ao conteúdo adulto na plataforma Onlyfans, na qual divulgam as próprias fotos íntimas em troca de dinheiro, e Marlon Schuck, que fez Malhação, é um deles.

O gaúcho fez parte do elenco de apoio da temporada de 2012, interpretando o personagem Pepe, um dos alunos do colégio Quadrante, e tinha o sonho de seguir a carreira de ator e conquistar papéis de destaque.

A atriz Aline Dias, que também fazia figuração com ele e outros atores, ganhou um papel em Sangue Bom no ano seguinte, 2013, e protagonizou a temporada de 2016 de Malhação.

O ator Marlon Schuck, por sua vez, está fazendo sucesso nas redes sociais. No Twitter e Instagram, ele aposta em imagens mais discretas, mas no OnlyFans, são as fotos e vídeos íntimos que bombam.

Para ter acesso durante um mês, os fãs precisam desembolsar 18,99 dólares, equivalente a mais de 100 reais. Na descrição de um dos vídeos, o ator disparou: “Quer ver o vídeo inteiro e descobrir com o que o cara está me comendo?”.Se chegarmos aos 50 dólares vai ter um vídeo QUENTE mostrando tudo!”, prometeu ainda. “Alguns chamam de nude, eu chamo de arte”, declarou em outra publicação íntima. Confira:

