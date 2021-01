Gladson negocia vacina de Oxford e AC deve ser primeiro do Norte iniciar vacinação

Governador tem uma reunião com executivos do grupo AstraZêneca nesta sexta-feira

Está previsto para essa sexta-feira (8), uma reunião com executivos do grupo AstraZêneca, para tratar das primeiras doses da vacina contra a Covid-19 no Acre. Além da vacina, o Estado deve receber no ato da compra, seringas e agulhas. Com isso, o Acre deve ser o primeiro Estado da região Norte a iniciar a vacinação.

Segundo informações do Palácio Rio Branco, o governador deve comprar 80 mil doses da vacina de Oxford, do laboratório AstraZêneca, produzida em parceria com a Fiocruz. Desta forma, fica em segundo plano a aquisição da polêmica Coronavac, como cogitado em dezembro.

O imunizante será aplicado em duas doses em 40 mil pessoas do chamado quadro de risco. As outras doses serão para os grupos que atuam na linha de frente da pandemia.

