Horóscopo: confira as previsões para todos os signos nesta terça-feira; saiba

Navegar é preciso, mas, para enfrentar mares revoltos, é necessário também encontrar equilíbrio no fluxo ideal, seguindo em frente como se fossem águas plácidas. É com esse espírito que esta terça-feira, dia 23, chega transbordando força e emoção.

No céu, a Lua Cheia está radiante, com o Sol bem aterrado, nos domínios do signo de Touro, enquanto a rainha da noite fica completamente iluminada, nas profundas águas do signo de Escorpião. Como em toda Lua Cheia, os luminares da astrologia estão opostos no céu, mas, nesse caso, ambos também estão em tensão com Plutão, que atualmente está nos primeiros graus do signo de Aquário.

Como esse pequeno notável do Sistema Solar, que já foi planeta e atualmente é planeta-anão, é também o regente de Escorpião, signo onde a Lua chega ao seu ápice, é como se o céu carregasse nas tintas escorpianas, para o bem ou para o mal. Por isso, é preciso ir com calma e evitar todo tipo de extremismo, mesmo em meio ao contexto astrológico tão propício a decisões e viradas de página radicais.

Na mesma longitude da Lua Cheia, estará Miaplacidus, a estrela Beta da Constelação de Carina. No céu, esse conjunto estelar está localizado bem ao Sul, próximo ao Polo Sul Celeste. Carina, que quer dizer “quilha”, representa parte de uma grande embarcação que, na Grécia Antiga, era representada como uma única constelação cuja área, hoje, também abrange a Constelação de Puppis (“A Popa”), e a Constelação da Vela. De acordo o mito, esse conjunto estelar de proporções avantajadas descrevia Argo Navis, o grande barco dos argonautas.

O objetivo dos tripulantes dessa grande nau era resgatar o Velocino de Ouro, o cordeiro precioso representado na Constelação de Áries. Dizia-se que esse animal mágico era capaz de espalhar prosperidade e riqueza por onde passava, como se fosse um grande tesouro animal. Assim, ao sinalizar o ponto central da quilha dessa embarcação cheia de ambições grandiosas, Miaplacidus pede equilíbrio, serenidade e constância, mesmo que o ambiente e os acontecimentos sejam dos mais tempestuosos.

Por isso, lembre-se: quanto maiores forem as suas ambições, mais importante é que você esteja consciente dos seus passos. Pensar grande é fundamental, mas agir de forma comedida e calculada é a melhor maneira para construir projetos de forma estruturada.

Observe: completamente iluminada, a Lua Cheia cruzará o céu, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite também estará alinhada a Seginus, a estrela Gama da boreal Constelação de Bootes (“O Boieiro”).

Áries: esteja preparado para as mudanças, mas evite o radicalismo, ariano. É preciso agir de maneira bem pensada.

Touro: faça bons acordos com base no diálogo, taurino. É preciso saber equilibrar as suas necessidades com as dos outros.

Gêmeos: organize a sua rotina, geminiano. O céu pede mais foco e concentração para que você seja mais produtivo.

Câncer: o seu poder de persuasão está em alta, canceriano. Aproveite então para seduzir e também para convencer as pessoas do que você quer.

Leão: é importante dar atenção aos temas íntimos da mesma maneira na qual você investe na sua vida íntima, leonino. Esteja aberto às renovações.

Virgem: organize os pensamentos e segure a ansiedade, virginiano. Lembre-se de que é sempre melhor resolver uma coisa de cada vez.

Libra: concentre-se no que é prioridade, libriano. É preciso organizar seus recursos, o que inclui as finanças, de maneira racional.

Escorpião: cuide de você e do seu corpo, escorpiano. É importante que você esteja mais autoconfiante para agir de maneira mais assertiva.

Sagitário: esteja com a mente descansada, sagitariano. A semana está só começando, então é preciso pegar leve.

Capricórnio: é hora de valorizar os contatos e os ambientes certos, capricorniano. Evite se envolver em assuntos que não lhe dizem respeito.

Aquário: seja realista em relação à suas ambições, aquariano. É hora de crescer, mas sem se perder por conta dos excessos.

Peixes: reforce a fé e siga em frente, pisciano. O céu pede para você dar mais atenção às possibilidades de aprendizado com pessoas mais velhas ou experientes.