Governo convoca aprovados do processo seletivo do Iapen

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) divulgaram nesta quarta-feira, 13, a convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais dos níveis médio e superior para atuação na Unidade Básica de Saúde do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Os nomes dos candidatos e suas respectivas informações estão dispostas no Edital nº 021 Seplag/Iapen. A convocação dos candidatos consta na página 38 do Diário Oficial do Acre de nº 12.959, organizada por nível, cargo, classificação final, inscrição, nome do candidato em ordem classificatória e nota.

Foram convocados quatro técnicos em enfermagem, um microscopista, um auxiliar de farmácia, dois auxiliares de saúde bucal, três enfermeiros, um farmacêutico, um fisioterapeuta, um cirurgião dentista, um médico e um nutricionista, que garantirão a continuidade do funcionamento dos serviços de saúde prisional da capital.

Os candidatos convocados deverão comparecer até o dia 22 de janeiro de 2021, das 8h às 13h, no Instituto de Administração Penitenciária do Acre – Iapen situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1203 – Bairro Bosque – Rio Branco, para a entrega dos documentos exigidos no edital.

Os candidatos poderão obter informações referente ao Processo Seletivo Simplificado junto ao Instituto de Administração Penitenciaria do Acre (Iapen) pelos telefones (68) 3223-2257 ou (68) 3223-9833, das 8 às 12h, e também na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio do endereço eletrônico: [email protected]

