Homem fica bêbado assistindo show on-line e muda nome para Céline Dion

Thomas Todd via um show da cantora canadense de 52 anos na véspera do Natal. Ele curtia a apresentação enquanto bebia e ficou tão empolgado qeu tomou a decisão de mudar o próprio nome.

Isolado em casa, o fã vivenciou a quarentena assistindo a shows de Celine Dion. Ele, então, pagou US$ 122 e mudou, oficialmente, seu nome por meio de um formulário on-line. O pior: ele estava tão bêbado que não se lembrava de ter feito a troca. Só percebeu a alteração ao receber um envelope com a documentação.

“Sinceramente, não me lembro de ter feito isso. Lembro de ter assistido ao concerto e de ficar bastante embriagado. Inicialmente, tive que me sentar porque não conseguia acreditar. Então, verifiquei minha conta no banco, que confirmou tudo”, afirmou Céline Dion.

Ele, então, assinou a papelada e agora se chama Céline Dion.