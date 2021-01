Horóscopo 2021: confira a previsão deste domingo para seu signo

Escorpião (23/10 – 21/11)

Faça contas, organize compras e resolva assuntos práticos. As interações de hoje trarão motivação para o trabalho e para ganhar dinheiro. Palavras carinhosas e declaração de amor intensificarão a vida íntima. Espere por surpresa gostosa do par. Se estiver só, nova paixão começará no ambiente virtual com discussão animada. Mantenha as proteções de saúde.