Jão será um dos participantes do BBB 21, segundo colunista

Segundo o colunista Leo Dias, o cantor Jão é um dos participantes confirmados no grupo Camarote no BBB21.

A indicação teria vindo de Manu Gavassi e o convite teria surgido após a recusa do cantor Gustavo Mioto, que confirmou que houve uma negociação, mas não avançou devido aos compromissos da agenda com a gravadora.

A informação da coluna é de que Jão passou o réveillon no interior de São Paulo com os pais para “se despedir” e fazer as malas.

Jão também teria finalizado um single para lançar durante o confinado. Em 2019, Jão venceu o POC AWARDS na categoria Músico Poc Brasileiro (MPB) pelo voto popular.

Jão diz que não é melancólico como as pessoas pensam Convidado em outubro para participar do podcast Pop Story, do Deezer, Jão comentou um pouco sobre sua trajetória e a recente parceria com a Ivete Sangalo, com quem gravou a música “Me Liga”.

Quando questionado sobre a existência de “2 Jãos”, o das composições íntimas versus o Jão potente dos palcos, ele conta detalhes das suas personas:

“Existem os dois. É uma coisa muito doida, sempre me abri muito na música, fui uma criança mais artística, no meu mundo, introspectivo. E a música foi minha válvula de escape pra me entregar. Começou na composição, tocando violão, e quando subi no palco pela primeira vez foi quando senti que estava 1000% confortável. É um outro Jão, mas ele sou eu”, diz.

