Mesmo com chuvas, nível do Rio Acre na capital baixa quase 1 metro nesta quarta

Medição das 6h mostra manancial com 9,47m contra 10,40m no mesmo horário de terça

Mesmo após horas de chuva na capital, o nível do Rio Acre amanheceu nesta quarta-feira (6) com quase 1 metro a menos em relação às últimas 24h. Em medição realizada às 6h da manhã, o manancial apresentava 9,47 metros de profundidade em Rio Branco contra 10,40 metros no mesmo horário de terça (5).

A descida se deu mesmo com o aumento no volume de chuvas. Segundo o Corpo de Bombeiros, choveu 15mm nas últimas 24h. De segunda (4) para terça foram 6,8mm.

