Nego do Borel se pronuncia e nega agressões a Duda Reis: “Não sou esse cara”

Nego do Borel publicou vídeos no Instagram nesta quinta-feira (14) para falar sobre as acusações de Duda Reis. A atriz registrou um boletim de ocorrência contra o cantor o acusando de estupro de vulnerável, lesão corporal, violência doméstica, injúria e ameaça.

“O relacionamento acabou com contribuições minhas e delas. A gente tinha combinado de não expor nada”, começou ele. “Sim, eu traí e essa foi a minha contribuição para o fim do nosso relacionamento (…). Eu nunca agredi ela, nunca pratiquei nenhum tipo de violência contra ela”, alegou Nego, que ainda publicou trechos de conversas com Duda.

“Continuamos conversando como amigo, estava tudo bem (…). Estou tomando todas as medidas legais para provar para vocês que não sou esse cara que ela está falando. Não quero ficar nas redes sociais denegrindo a imagem dela. Se é para me defender, para mostrar quem eu sou, eu vou até o final, vou brigar por isso”, continuou.

No vídeo, há também áudios de Nego em que ele afirma que Duda não gostava de quando ele ia ao Morro do Borel, no Rio. “Ela não gostava que eu recebia meus amigos em casa, falava que a toalha que meus amigos se secavam parecia pano de chão, que a casa ficava toda bagunçada. Quando eu ia no Borel ela também não gostava. Não gostava que eu bebia com meus amigos, falava que isso fazia mal pra ela”, disse Nego.

Em um dos trechos, Duda teria tido que o término seria melhor para os dois. “Você em nenhum momento me disse que eu sou a mulher que você quer e que você vai batalhar para ficar junto, orar e pedir pra Deus restaurar. Acho que um tempo vai ser necessário. Até pra gente fazer tudo certo na vontade dEle e pra gente se fortalecer e até fortalecer o amor um pelo outro”, teria escrito ela. “Sim, você precisa melhorar”, respondeu Nego.

Em outro trecho, ele afirmou que Duda sofria por sua casa. “Eu jamais queria ter deixado você em depressão, nesse tempo todo juntos. Realmente quando comecei a namorar com você, você era cheia de vida, alegre, e eu acabei com tudo. Você sofre por causa de mim, eu só te fiz mal, só mal”, escreveu Nego.