Polícia Militar apreende entorpecente no bairro Pista em Sena Madureira

A apreensão transcorreu, após os militares do grupamento GIRO levantarem a informação de uma movimentação intensa de suspeito no Bairro Pista

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, através do grupamento GIRO, nesta Segunda-feira (18), realizou à apreensão de entorpecente da espécie cocaína, na Rua Antônio Nicácio Teixeira, Bairro Pista em Sena Madureira.

A apreensão transcorreu, após os militares do grupamento GIRO levantarem a informação de uma movimentação intensa de suspeito no Bairro Pista possivelmente portando entorpecente ou arma de fogo.

Por esse fato, os militares do grupamento GIRO realizaram a abordagem em dois indivíduos que fundaram suspeita, sendo que logrou-se na apreensão do ilícito e, assim, foi dado voz de apreensão e de prisão aos infratores.

Após isso, os envolvidos foram levados à delegacia para os procedimentos cabíveis juntamente com o material apreendido na ocorrência.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários