Quatro membros da mesma família morrem de Covid-19 após encontro no Natal

Quatro membros da mesma família morreram vítimas do coronavírus após um encontro no último Natal, na Inglaterra. Segundo Tracy Latham, de 50 anos, ela perdeu o companheiro, Darren Fisher, com quem se casaria em julho após 12 anos juntos. Os sogros e um tio do marido também morreram após contrair a doença.

Em entrevista ao Daily Mail, ela contou que a família estava se protegendo desde março, mas eles decidiram se reunir quando o governo britânico relaxou as regras e permitiu que as famílias se encontrassem por apenas um dia. Agora, Tracy acusa o primeiro-ministro Boris Johnson de ter ‘sangue nas mãos’. “Gostaria que Boris tivesse dito que ninguém podia se visitar no Natal”, desabafa.

Tracy acredita que seu parceiro contraiu a doença quando foi para a casa dos pais por apenas duas horas. Ao longo da semana seguinte, ele, os pais – com idades entre 79 e 82 -, e um tio, de 70 anos, testaram positivo para a Covid-19. Os quatro morreram e um outro tio está se recuperando após adoecer gravemente.

“O governo não fez o suficiente – o bloqueio chegou tarde demais. Eu acredito que eles têm sangue em suas mãos”, desabafou. “Eles eram uma família adorável, melhor mãe e o melhor pai que você poderia esperar”, lembra Tracy, que dá um aviso a quem não está levando a pandemia a sério. “Por favor, você realmente precisa levar isso a sério. A mãe e o pai de Darren protegeram-se por quase um ano e pensaram que estavam bem. Isso mostra que pode acontecer a qualquer pessoa em um piscar de olhos”.