Sem chuvas nas últimas 24 horas, nível do Rio Acre na capital cai novamente

A ausência de chuvas na região nas últimas 24 horas fez com que o nível do Rio Acre na capital caísse 34 centímetros neste sábado (9) em relação a sexta-feira (9), fechando a primeira medição do dia com 9,38 metros.

As informações são do Corpo de Bombeiros, por meio da Agência Nacional de Águas (ANA).

Na terça-feira (5), o rio chegou a 10,40 metros e causou preocupação nas autoridades, que temem mais uma enchente. O Parque de Exposições chegou a receber limpeza da prefeitura para possíveis construção de abrigos para desalojados.

Até o momento, as águas não desabrigaram nenhuma família em Rio Branco.

