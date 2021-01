Veja como cada deputado do Acre deve votar para a mesa diretora da Câmara

Passadas as eleições de novembro e as definições das presidências dos parlamentos municipais, todas as atenções no meio político estão voltadas para o pleito da mesa diretora da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Na disputa, estão Baleia Rossi, do MDB, que tem o apoio do atual comando da Casa, e Arhur Lira, do Progressistas, candidato do Palácio do Planalto.

A maioria das bancadas dos principais partidos já definiu seu lado na eleição e boa parte orienta seus deputados a seguirem a legenda. No entanto, a votação é secreta e os candidatos apostam nas “traições” para ampliarem o apoio.

O ContilNet procurou cada um dos oito deputados federais pelo Acre para saber como irão votar no pleito, que acontece em fevereiro, após o recesso parlamentar. Confira, em ordem alfabética:

Alan Rick (DEM)

Embora seja do partido do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia – principal articulador da candidatura de Baleia Rossi -, o deputado Alan Rick comunicou à reportagem que vai caminhar com o candidato do governo, Arthur Lira. Entre os parlamentares federais do Acre, Rick é um dos maiores apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e permanecerá fiel a ele nas eleições pela mesa diretora.

Flaviano Melo (MDB)

O ex-governador do Acre Flaviano Melo já havia anunciado em dezembro, por meio das redes sociais, que vai seguir seu colega de sigla Baleia Rossi. Em reunião com a bancada do MDB, ele chegou a dizer que faria frente para articular votos a favor do seu candidato junto aos colegas acreanos. “Baleia é um quadro MDBista extremamente preparado e competente”, escreveu Melo.

Jéssica Sales (MDB)

Jéssica Sales informou que não antecipa seus votos. Ela disse fazer uma “minuciosa” análise técnica para decidir em quem vai depositar sua confiança para o comando da Câmara. Por ser do MDB de Baleia Rossi, a parlamentar deve compor as fileiras do colega, assim como Flaviano. Além disso, ela não participou do encontro de Arthur Lira com a bancada acreana na quinta (7), o que sinalizaria o não apoio ao progressista.

Jesus Sérgio (PDT)

O deputado Jesus Sérgio está internado em um leito de UTI, em Brasília, para tratar sequelas da covid-19 intensificadas pela dengue e, por isso, não se sabe se ele participará da votação da mesa diretora da Câmara. Se estiver em condições de comparecer à sessão, o parlamentar deverá seguir a orientação do PDT nacional e apoiar o candidato do MDB Baleia Rossi, segundo fontes ligadas ao pedetista.

Leo de Brito (PT)

O parlamentar que ocupou a vaga deixada por Manoel Marcos (Republicanos), cassado por corrupção no ano passado, vai acompanhar a cúpula de seu partido, que optou por Baleia Rossi “contra Bolsonaro e sua agenda nociva aos interesses nacionais”, conforme escreveu o petista. A união da direita moderada e a esquerda é para evitar que um nome ligado ao presidente da República chegue ao comando da Câmara.

Mara Rocha (PSDB)

Embora o PSDB tenha fechado com Baleia Rossi, a deputada federal Mara Rocha não vai caminhar com o partido, decidindo pelo apoio a Arthur Lira. Na tarde da última quinta-feira (7), em Rio Branco, a tucana esteve no encontro do candidato com os membros da bancada do Acre que o apoiam e confirmou que o progressista terá o seu voto. Mara é abertamente apoiadora do presidente da República Jair Bolsonaro.

Perpétua Almeida (PCdoB)

Assim como PT, o PCdoB aderiu à candidatura de Baleia Rossi, que vai contar com o voto garantido de Perpétua. A comunista apareceu ao lado do emedebista em rede nacional durante coletiva de imprensa para o anúncio da candidatura. “Baleia reúne uma ampla frente de parlamentares, de partidos diversos, da direita à esquerda, que sabem que a Câmara não pode ser um puxadinho do Palácio do Planalto”, justificou.

Vanda Milani (Solidariedade)

A deputada bolsonarista Vanda Milani vai 100% pela coerência nas eleições da mesa diretora da Câmara. Além de seguir o presidente da República no apoio a Arthur Lira, conforme confirmou ao ContilNet, a parlamentar obedecerá seu partido, o Solidariedade, que fechou apoio ao candidato do Progressistas. Ela e Mara Rocha foram as únicas deputadas federais presentes no encontro de Lira com a bancada, em Rio Branco.

