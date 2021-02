Amazonas registra 753 novos casos e mais 53 mortes por Covid-19

O número de mortes subiu para 10.462, com mais 53 óbitos provocados pela doença. Do total, 37 mortes ocorreram nas últimas 24 horas e 16 falecimentos foram registrados em dias anteriores, porém confirmados agora.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 1.353 pacientes internados, sendo 804 em leitos (188 na rede privada e 616 na rede pública), 520 em UTI (192 na rede privada e 328 na rede pública) e 29 em sala vermelha (da rede pública), estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 308 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 222 estão em leitos clínicos (39 na rede privada e 183 na rede pública), 60 estão em UTI (26 na rede privada e 34 na rede pública) e 26 em sala vermelha, sendo quatro na rede privada e 22 na rede pública.

Casos confirmados

Dos 306.003 casos confirmados no Amazonas até este domingo (21), 141.674 são de Manaus (46,30%) e 164.329 do interior do estado (53,70%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (8.952); Parintins (8.260); Manacapuru (6.955); Iranduba (6.934); São Gabriel da Cachoeira (6.890); Tefé (6.743); Humaitá (6.241); Itacoatiara (5.446); Presidente Figueiredo (5.237); Carauari (5.205); Lábrea (4.916); Careiro (3.933); Rio Preto da Eva (3.865); Barcelos (3.841); Ipixuna (3.560); Eirunepé (3.320); Maués (3.228); São Paulo de Olivença (3.188); Tabatinga (2.948); Santa Isabel do Rio Negro (2.640); Itapiranga (2.615); Manicoré (2.401); Autazes (2.390); Atalaia do Norte (2.349); Pauini (2.305); Benjamin Constant (2.274); Boca do Acre (2.252); Alvarães (2.252); Nova Olinda do Norte (2.174); Urucurituba (2.121); Barreirinha (1.924); Beruri (1.867); Novo Airão (1.791); Maraã (1.778); Anori (1.728); Tapauá (1.645); Urucará (1.650); Amaturá (1.559); Uarini (1.528); Anamã (1.477); Manaquiri (1.464); Santo Antônio do Içá (1.464); Nhamundá (1.439); Envira (1.338); Borba (1.339); Fonte Boa (1.282); Novo Aripuanã (1.261); São Sebastião do Uatumã (1.251); Guajará (1.177); Silves (1.147); Jutaí (1.061); Tonantins (1.030); Canutama (966); Apuí (848); Juruá (808); Boa Vista do Ramos (780); Japurá (749); Careiro da Várzea (742); Itamarati (678); Codajás (596) e Caapiranga (527).

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 7.407 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 3.055.