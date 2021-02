Castigados pela cheia relatam tratamento humanizado em abrigo: “Melhor que antes”

Nesta quinta-feira (18), 28 famílias que foram atingidas pela cheia do Rio Acre em Rio Branco estão abrigadas no maior abrigo municipal montado no Parque de Exposição Wildy Viana.

A moradora do bairro Cidade Nova, Francisca Ferreira de Oliveira, de 27 anos, disse que o atendimento está sendo humanizado, conforme prometido em campanha pelo atual prefeito. “Estamos sendo bem tratados, temos a comida na hora certa, as pessoas são bem acolhedoras conosco”, declarou.

Ferreira relatou que os abrigos estão melhores do que os construídos nas gestões anteriores. “Antes eles nos tratava que nem bicho, nos jogavam aqui e não estavam nem aí pra gente. Hoje não, o prefeito vem aqui, visita e ainda se senta na mesa com a gente”, ressaltou.

Já a moradora Isabel Angelina, de 34 anos, fez elogios aos cuidados com a saúde desde a chegada no local. Segundo ela, o atendimento médico no abrigo supera o dos postos de saúde. “Bem melhor. Aqui temos remédio e ainda fazemos exames com resultados rápidos”, contou.

No entanto, os desabrigados pedem ajuda dos empresários e pessoas que tenham condições de fazer doações de roupas, sapatos, sacolões e colchões. A dona Maria de Lurdes, de 56 anos, ressaltou que a cheia levou tudo que havia em sua residência. “Pedimos ajuda. O atendimento está bom, mas e quando a gente for pra casa? Não temos nada. Quem poder ajudar, nos ajude”, destacou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários