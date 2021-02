Colpaso: pacientes com covid-19 no Acre poderão ser enviados a outros estados

O governador Gladson Cameli declarou ao ContilNet na manhã desta segunda-feira (22), que o presidente da República, Jair Bolsonaro autorizou por meio do Ministério da Saúde, ajuda humanitária ao Acre em meio a crise enfrentada com pandemia da covid-19, casos de dengue, crise migratória e enchentes.

Cameli destacou que após o governo listar as principais dificuldades e demandas, o governo federal deverá auxiliar o Acre para que não haja colapso na saúde. “Solicitei mais UTIs, usinas de oxigênio. Tá vindo gente do Ministério da Saúde auxiliar nos abrigos aos imigrantes para que não aumentem os casos de pandemia, dengue e leptospirose”, ressaltou.

O governador destacou que o Palácio do Planalto sinalizou com ajuda para que o Acre possa começar a remover os pacientes com covid-19 aos outros Estados. Além disso, anunciou que essa semana devem chegar mais doses da vacina, além de carros fumacê para auxiliar no combate ao mosquito da dengue.

“Na terça-feira à noite chegarão mais doses de vacina, em maior quantidade. Iremos ampliar o público que será imunizado. Além do borrifador para combater a dengue, tudo isso o presidente já autorizou”, argumentou.

