Copa BR Sub-20: Galvez-AC e Londrina-PR está agendado para o dia 10

O Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) A CBF divulgou durante o final de semana a tabela detalhada da 1ª fase da Copa do Brasil Sub-20. O Imperador Galvez, representante acreano no torneio, fará sua estreia no próximo dia 10 de março, às 19 (de Brasília), no estádio Arena Acreana, contra o Londrina.

Conforme o regulamento da competição, a primeira fase da competição será composta por 32 equipes e os confrontos serão disputados em jogo único. Os clubes entram em campo em igualdade de condições e um empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis.

O classificado de Imperador Galvez e Londrina encara o vencedor Atlético-MG ou Fluminense-PI na segunda fase (oitavas de final), em jogos de ida e volta nos dias 24 e 31 de março.

A respeito de uma possível “perda” do mando de campo, justificado pela alta da pandemia do novo coronavírus nas regionais acreanas, o técnico imperialista Kinho Brito disse que respeita a decisão do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, mas acredita na liberação da partida em solo acreano. “Estamos tranquilos, respeitando a decisão das autoridades de saúde, mas aguardando liberação para a realização do confronto em nossa cidade e, caso isso ocorra, teremos uma vantagem da logística desgastante da viagem do Londrina-PR ao Acre”, analisa o Kinho.

Com à proximidade do início do calendário esportivo de 2021, a Federação de Futebol do Acre (FFAC), enviou na última sexta-feira (26) ofício direcionado ao Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, onde pede a flexibilização da prática futebolística nos clubes profissionais do estado, assim como a liberação de jogos oficiais nas praças esportivas de Rio Branco.

