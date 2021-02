Criança de 3 anos é encontrada amarrada dentro de barril

A Polícia Militar de São Paulo foi acionada na noite de quinta-feira (25/2) para resgatar um menino de 3 anos que estava preso dentro de um barril, no bairro do Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. A mãe da criança, uma mulher de 20 anos, foi presa em flagrante.

Quando os militares chegaram ao local da denúncia, encontraram a criança nua, dentro de um barril – que estava junto da parede para que o menino não fugisse do espaço. O Conselho Tutelar também estava presente no momento do flagrante de maus-tratos.

A mãe da vítima, presa em flagrante, foi levada para o 50º Distrito Policial, do Itaim Paulista, onde uma investigação será aberta para apurar os fatos. Ela deve responder por maus-tratos.

Outro caso

No dia 30 de janeiro deste ano, um menino de 11 anos foi resgatado – também em São Paulo, no Jardim Itatiaia – por vizinhos e pela polícia. O garoto era mantido nu, acorrentado pelas mãos e pelos pés em um tambor de ferro exposto ao sol. O local era coberto por uma telha do tipo brasilit e com uma pia de mármore por cima, para impedir a saída.

O Ministério Público Estadual de São Paulo (MPESP) ofereceu denúncia por tortura contra o pai, a madrasta e a filha dela. Proposta pela promotora Adriana Vacare Tezine, a acusação também atribuiu ao pai da criança o crime de abandono intelectual, com pena prevista de multa ou detenção de 15 dias a 1 mês, uma vez que o garoto não estava matriculado em nenhuma instituição de ensino e ficou sem acesso à escola em 2020.

Para tortura, a pena é de 2 a 8 anos de prisão.

(Foto de capa: Reprodução/PMSP)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários