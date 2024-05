Modelo tem as duas pernas amputadas após uso de absorvente interno

Em entrevista ao podcast Life Uncut (vida sem cortes, em tradução livre), Lauren afirmou que todo o processo aconteceu muito rápido. “Minha vida, em 24 horas, mudou completamente e não havia como voltar atrás”, lamenta.

Síndrome do choque tóxico

Ela desenvolveu a síndrome do choque tóxico (SCT), uma condição rara mas potencialmente fatal causada por uma infecção que pode acontecer ao usar absorvente interno, copo menstrual, ou a partir de uma ferida infectada.

O quadro é causado pela entrada de bactérias no corpo e a liberação de toxinas fatais na corrente sanguínea. Normalmente, o problema decorre do uso inadequado de absorventes internos. Os pacientes geralmente apresentam temperatura alta, dores musculares e erupções cutâneas.

Lauren contou que, no dia que foi internada, apesar de não se sentir bem, decidiu sair para encontrar um grupo de amigos. Eles imediatamente perceberam que ela estava passando mal e a mandaram para casa.

Horas passaram e sua mãe, sem ter notícias da filha, chamou a polícia para fazer uma verificação em sua casa. Um policial chegou e viu que ela estava doente, mas não considerou que Lauren precisava ir ao hospital.

“Eu estava extremamente quente, com febre de 41,5°C, só queria tirar toda a roupa. Meu cachorro estava pulando em mim ferozmente e latindo para mim. Ele sabia que algo estava errado. Meu corpo estava desligando”, lembra.

Horas depois, Lauren foi encontrada de bruços no chão, inconsciente. Ela foi levada ao pronto-socorro, onde sofreu dois ataques cardíacos. Seus órgãos começaram a falhar e ela foi colocada em coma induzido por uma semana e meia.

A equipe do hospital deu a ela 1% de chance de sobrevivência e disse aos pais de Lauren para se prepararem para o pior.

“O meus pais não conseguiam entender por que uma jovem saudável de 24 anos estava morrendo antes deles”, conta.

Garota com pernas de ouro

Conhecida como “a garota com pernas de ouro” devido às suas próteses douradas, Lauren já desfilou para a Louis Vuitton e apareceu na Vogue, Harper’s Bazaar e Glamour. Hoje, ela busca alertar as mulheres sobre o que aconteceu com ela.