Dupla em moto tenta matar homem na Baixada da Sobral e rouba outro veículo durante fuga

Talismam estava jogando dominó e tomando tereré com alguns amigos em via pública,

Talismam Batista da Silva, 53 anos, foi ferido com um tiro no peito na noite desta quarta-feira (17), na rua três primaveras, bairro Bahia Nova, região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Talismam estava jogando dominó e tomando tereré com alguns amigos em via pública, quando dois homens em uma motocicleta Titan de cor preta e o passageiro, que estava armado, efetuou apenas um tiro que atingiu o peito da vítima. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Ainda segundo a polícia, a motocicleta usada na ação criminosa para ferir Talismam havia sido roubada poucos minutos antes na rua Leblon, na praça do bairro Castelo Branco. Após tentar matar o homem, os bandidos abandonaram a moto na frente da Escola Oticica, localizada também na Bahia Nova. Depois de abandonar no veículo, os criminosos ainda roubaram outra moto e fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e Talismam recebeu os primeiros atendimentos. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar ainda não conseguiu encontrar os criminosos que tentaram matar o homem. A motivação do crime é desconhecida da polícia.

O caso está sendo investigado por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

