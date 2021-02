Em Sena Madureira, Gladson Cameli se reúne com empresários locais

Cumprindo agenda em municípios do interior durante todo este final de semana, a primeira parada do governador Gladson Cameli, já na noite desta sexta-feira, 5, foi na cidade de Sena Madureira. Levando consigo uma equipe de gestores, Gladson se reuniu com empresários locais, reafirmou compromissos de governo, destacou investimentos e transparência de suas ações, com ênfase nas últimas medidas realizadas para conter os avanços da Covid-19.

Além de representantes da classe empresarial, também estiveram presentes na reunião os vereadores municipais, Elvis Dany e José Costa, o deputado estadual, Gehlen Diniz, os secretários de Estado, Rômulo Grandidier, Silvania Pinheiro, Petrônio Antunes, Anderson Abreu, a diretora do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Desapa), Waleska Lima e a diretora do Hospital João Câncio Fernandes, Edgardina Matos.

Com a previsão de investimentos que podem chegar a um total de mais de R$ 60 milhões em obras de saneamento e infraestrutura na cidade, o governador anunciou apoio ao empresariado, reafirmando o compromisso de fortalecer o comércio e fazer o que for preciso para amenizar os impactos causados pela pandemia. Ele também pediu a paciência e a colaboração de todos, para deixar de lado os debates políticos e de mãos dadas focar no bem comum, com o único propósito de garantir a vida.

“Vim marcar presença aqui e dizer que Sena Madureira não está sozinha. Vou fazer o que for necessário para cumprir o meu papel de governador e me solidarizo com a classe empresarial, não só daqui, mas de todo o estado. Quero dizer que vamos ajudá-los no que for possível para amenizar os efeitos dessa pandemia e pedir paciência e a colaboração de todos, para darmos as mãos e juntos virarmos essa página, porque sozinho eu não consigo. É preciso parar de politizar a situação e buscarmos juntos a melhor saída”, disse o governador.

O que eles disseram

O deputado Gehlen Diniz e vereadores do município elogiaram o governador pelas medidas impostas para conter a pandemia e também pela atenção que tem dado ao município com obras e projetos que devem beneficiar a população.

“O principal problema que nos aflige hoje é essa pandemia e estou vendo o tema se transformar em um debate político sem necessidade, pessoas tirando vantagem da situação para se promoverem ou desmoralizar o governo, e não estamos em uma eleição, estamos numa pandemia e o assunto precisa ser levado a sério, com consciência e precaução. Todos precisam ajudar, destacou Gehlen Diniz.

“Agradeço ao governador por ter vindo ver de perto a nossa situação e por estar dando atenção ao nosso povo. Começamos os trabalhos buscando as entidades de governo e tivemos boas respostas. Acredito que a boa política se faz assim, unindo esforços para melhorar a vida das pessoas e obrigado por estar aqui ouvindo nossa classe empresarial, que neste momento, passa por um tempo difícil”, falou Elvis Dany, vereador de Sena Madureira.

Apesar de estarem regulados com medidas restritivas para evitar o contágio com a aglomeração de pessoas em estabelecimentos comerciais, a classe empresarial presente na reunião demonstrou apoio ao governo, pedindo apenas apoio quanto a viabilização da redução de custos com impostos.

“A vinda do governador ao município trás segurança e garantia de que não estamos esquecidos, de que o governo está atento e preocupado em nos dar um retorno daquilo que está sendo feito e apesar da classe estar vivendo um momento difícil, vemos como necessária essas medidas para que a vida possa continuar. Me solidarizo com meus colegas que estão fechados, mas também compreendo que precisamos ter consciência de cumprir as regras necessárias que vão nos dar a oportunidade de sair disso o mais rápido possível”, disse João Nunes, empresário do ramo de combustíveis em Sena Madureira.

Sobre a redução de impostos, o secretário de Estado de Fazenda, Rômulo Grandidier, explicou que já existe um projeto de lei a ser enviado a Assembleia Legislativa, que pretende postergar o prazo de todas as certidões negativas durante o período e fazer parcelamento das dívidas sem cobrança de juros ou multas. O objetivo é ajudar a amenizar os impactos causados pelo vírus e dar continuidade ao fortalecimento do comércio, dando condições de trabalho aos empresários.