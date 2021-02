Empresários ficam mais aliviados ao saber que Gladson irá flexibilizar decreto no AC

FRUTO DA BOA GESTÃO

Saudações rubro-negras! Não poderia começar a coluna de hoje sem cumprimentar a maior torcida do mundo, que comemora o oitavo título nacional! Mais que uma vitória em campo, o Flamengo é a prova viva de que uma boa administração pode mudar a história. O clube deixou de ser um reconhecido perdulário e caloteiro, para se transformar em uma máquina de títulos e dinheiro. Que nossos mandatários se inspirem neste exemplo de gestão, que começou lá atrás com Eduardo Bandeira de Mello.

INADMISSÍVEL

Nada justifica as aglomerações promovidas pela torcida flamenguista nas mais diversas cidades do país. Em Rio Branco não foi diferente, o Parque da Maternidade estava lotado.

ZERO EMPATIA

O Brasil totaliza mais de 250 mil mortes por Covid-19. Mais que ignorar o risco de infecção, faltou empatia com as famílias vitimadas.

ANIVERSÁRIO SEM FESTA

Em 26 de fevereiro de 2020 foi detectado o primeiro caso da doença no Brasil, em São Paulo. Não fazíamos ideia do estrago que esse vírus faria no país. Passado 1 ano e com mais de 10 milhões de casos, aparentemente, para boa parte da população, não aconteceu nada.

BITOLADOS

O volume de negacionistas, “cloroquiners” e derivados não impressiona. Maior que a pandemia de Covid-19 é a de ignorância. Meus amigos, é inacreditável que haja movimento antivacina em pleno século XXI. Que existam pessoas acreditando mais em youtubers e mensagens virais de WhatsApp, do que em autoridade sanitárias, médicos e outros profissionais. Pronto, fiz meu desabafo!

TUDO NO IMPROVISO

Na coluna desta quinta-feira, 25, comentei que a Prefeitura de Rio Branco precisava lançar uma campanha de vacinação, por meio dos veículos de comunicação de massa, para informar a população. Errei! A primeira coisa que a atual gestão precisa é de um designer gráfico. Rodou a internet a foto de uma cartolina com informação escrita à mão, que ornamentava a porta de entrada do principal posto vacinação da capital.

FALTA ORGANIZAÇÃO

A fila de carros neste mesmo posto de vacinação também chamou a atenção. A Secretaria Municipal de Saúde precisa se planejar, não pode fazer tudo “na tora”. Desse jeito, fica difícil acreditar que o órgão tem capacidade de vacinar 15 mil pessoas por dia, como afirmou o secretário Frank Lima.

APESAR DE TUDO

Mas é preciso reconhecer que de fato a vacinação está sendo realizada. Ontem tive a felicidade de ver minha avó materna, de 84 anos, sendo imunizada. Tem mais! A velhinha é bolsonarista e disse que só conseguiu tomar por quê o presidente veio entregar.

OUVINDO CONSELHOS

A Prefeitura de Rio Branco pode ser acusada de tudo, menos de não ouvir opiniões diversas. De antemão peço perdão caso tenha sido mera coincidência, mas os postos de vacinação drive-thru foram indicados pelo ex-secretário da Casa Civil desta PMRB, André Kamai, pelo Twitter. Ele tuitou e pouco depois a Secretaria de Saúde Municipal determinou exatamente o proposto. Kamai, joga na Mega!

AGRADOU A INICIATIVA PRIVADA

Bati um papo com o Rodrigo Pires, ruralista e um dos sócios da barbearia DONN. Me disse que o setor empresarial também está animado com o início da vacinação e que é a favor de todas as medidas que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA vem tomando.

FLEXÍVEL

Sobre as ações do governo estadual, o empresário elogiou o governador Gladson Cameli, porém, disse não ser favorável a um possível lockdown de fim de semana, mas acredita que só de poder funcionar durante a semana, o comércio já não ficará tão prejudicado. Para ele, “o que não dá é de empresários e o poder público ficarem patinando”.

QUASE COMUNISTA

O Baixinho ainda me disse que era favorável à liberação da compra de vacinas por empresas privadas, e que parte destas compras fossem doadas para o poder público atender a população carente.

CORREÇÃO

Na coluna de ontem, 25, elogiei a gestão do prefeito Tião Bocalom (Progressistas) pelo novo formato do site da Prefeitura de Rio Branco, porém, recebi de uma leitora, hoje, um vídeo postado nas redes sociais da ex-prefeita Socorro Neri (PSB) mostrando que esse novo layout foi em sua gestão. Correção feita. Então, parabéns às Socorros. A Neri e a Camelo, que comandava o time de comunicação da gestão passada.

PRIORIDADES PARA QUEM MAIS PRECISA

O Acre permanece na bandeira vermelha e por conta disso, o expediente administrativo do Estado mudou, podendo ser em regime de rodízio e/ou home office. Mesmo assim, a Secretaria Adjunta de Licitação continua dando celeridade aos processos, especialmente àqueles referentes ao enfrentamento à Covid 19. Presidentes de comissão, pregoeiros e demais servidores trabalham a todo vapor para que o Estado continue andando e atendendo a população da melhor forma possível.

GOL

O governador Gladson Cameli deu mais uma bola dentro ao anunciar o a convocação da turma do cadastro de reserva da Polícia Militar. Um dos grandes gargalos da Segurança é a falta de efetivo, portanto, os convocados serão muito bem vindos.

JUSTIÇA SEJA FEITA

O problema da segurança pública é nacional e nasceu lá atrás. O secretário Cel. Paulo Cézar tem feito um bom trabalho e deve ser reconhecido. O sangue nos jornais não estancou, o jorro diminuiu.

