FFAC agenda reunião com os clubes para sexta-feira

Com o decreto de distanciamento social mantido na bandeira vermelha para frear o avanço da pandemia do novo coronavírus nas regionais acreanas, a Federação de Futebol do Acre (FFAC) marcou encontro com dirigentes de clubes profissionais para avaliar o momento da crise sanitária e a permanência ou não do início do calendário da entidade para os dias 6 e 7 de março, com as disputas dos campeonatos feminino e masculino, respectivamente.

Conforme orientado pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, a fase vermelha da pandemia terá continuidade até o dia 1º de março, quando as autoridades sanitárias voltam a divulgar nova classificação de risco para a pandemia.

