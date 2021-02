Homem é acusado de comprar saliva infectada pela Covid para tentar matar o chefe

Na cidade de Adana, na Turquia , um vendedor de carros foi acusado de tentativa de assassinado após contaminar o copo de bebida do próprio chefe com saliva infectada pela Covid-19 .

Ramazan Cimen comprou a saliva de uma pessoa que estava com sintomas do vírus e misturou na bebida em que o proprietário da proprietária que trabalhava, Ibrahim Unverdi, iria tomar. Entretanto, um outro funcionário da loja alertou a vítima sobre a tentativa de transmissão da doença.

De acordo com o site turco Hurriyet , a relação do funcionário com o chefe estava estremecida. O dono da concessionária teria dado uma alta quantia de dinheiro proveniente da venda de um carro para Cimen levar ao escritório.

No entanto, o funcionário sumiu com o valor e só apareceu dias depois, dizendo que havia transferido o dinheiro para um agiota para quem estava devendo.

Depois disso, Cimen ainda tentou infectar o chefe com a saliva de uma pessoa contaminada pela Covid-19.

Ao saber da situação, Unverdi denunciou o caso à polícia e à imprensa como tentativa de assassinato e recebeu ameaças de morte do funcionário por mensagem.

“Não pude te matar com o vírus. Vou atirar em sua cabeça da próxima vez”, escreveu o acusado.

“É a primeira vez que ouço falar de uma técnica de assassinato tão bizarra. Graças a Deus não fiquei doente”, disse a vítima. “Eu preferia que ele me matasse em vez de tentar me infectar com o vírus. Minha mãe e meu pai têm uma doença crônica. Se ele me infectasse com Covid-19, eu poderia ter infectado minha família e as pessoas ao meu redor. Pelo menos se ele atirasse na minha cabeça, eu seria o único a morrer. Não há necessidade de ser tão mau”, justificou.

A vítima entrou com uma ação criminal por tentativa de assassinato e ameaça de morte contra o ex-funcionário.

“Graças a Deus, o escritório do promotor me deu proteção e agora eles estão procurando por Cimen”, afirmou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários