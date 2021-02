Internautas pedem a Bocalom que decrete abertura de comércio: “Você é nossa salvação”

Comitê da Covid-19 determinou que todas as regionais do Estado retroagir- se a bandeira vermelha

Insatisfeitos com o fechamento do comércio no Acre, vários Internautas que atuam como pequenos comerciantes usaram as redes sociais para pedir que o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) possa interceder pela categoria.

O objetivo deles é que Bocalom realize a publicação de um decreto autorizando a reabertura do comércio em Rio Branco. “Coloque um decreto, não deixe perder sua autonomia, você é nossa única salvação”, escreveu o Internauta Júlio Alcântara.

O decreto emitido pelo comitê da Covid-19 do governo do Acre na última segunda-feira (1), decretou as regionais do Estado em bandeira vermelha, ou seja, mantendo apenas o comércio essencial aberto.

