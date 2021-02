INTO não tem mais vagas de UTI e Santa Juliana tem lista de espera por leitos

O Acre tem, neste sábado (27), 289 pacientes internados com coronavírus. A ocupação de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Into chegou a 100%, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

No Pronto-Socorro de Rio Branco, apenas três leitos de UTI estão disponíveis. Dos 30 ofertados, 27 estão com pacientes em estado grave da doença.

Segundo a nota assinada pelo secretário Alysson Bestene, mais 40 leitos serão disponibilizados no Hospital do Idoso para atender pacientes com covid-19 a partir deste domingo (28).

No Juruá, a situação não muda. 23 dos 26 espaços na UTI estão ocupados.

Em 24 horas, mais 606 novos casos de infecção por coronavírus foram registrados, além de 10 óbitos pela doença em todo o Acre.

Santa Juliana com fila de espera O Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, tem quatro pacientes na fila de espera por uma vaga na UTI e outras 10 aguardam por uma vaga na ala covid do hospital particular.

