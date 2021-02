Maratona CIEE tem 12 mil vagas de estágio e jovem aprendiz para esta semana

A Maratona de Vagas CIEE, promovida pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), encaminhará estudantes do ensino médio e graduação para 12 mil vagas de estágio e de jovem aprendiz. A ação ocorre entre essa segunda (22) e sexta-feira (26).

Para o superintendente nacional de Atendimento do CIEE, Luiz Gustavo Coppola, o início do ano é o período em que surgem mais oportunidades de estágio para os estudantes. “Nos primeiros meses do ano, temos uma janela única de oportunidades. Por meio da campanha, queremos engajar os jovens, oferecer suporte e mostrar que sim, é possível alcançar espaço no mundo do trabalho”, pontua.

Empresas de todo o país também poderão participar do feirão de estágio da CIEE disponibilizando vagas em suas unidades. Das 12 mil disponíveis, oito mil deverão ser direcionadas para estágios e o restante para jovens aprendizes. O setor de agronegócios e serviços costuma ter mais destaque na oferta de vagas. Também são comuns oportunidades nas áreas de Administração, Psicologia, Pedagogia e nas Engenharias.

Seleção

Para as vagas de jovem aprendiz, podem concorrer estudantes com idades entre 14 e 24 anos não-completos, que estejam concluindo o ensino fundamental ou cursando o médio. Já as vagas de estágio são direcionadas para aqueles matriculados também no ensino médio ou em cursos de graduação, sem limite de idade.

O valor da bolsa-estágio costuma variar entre R$ 600 e R$ 1.000, para quem possui o ensino médio, e R$ 800 e R$ 2.000 para quem está no ensino superior. Já os aprendizes recebem com base na carga horária.

