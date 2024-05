Por crise no RS, ministro da Agricultura não comparece ao Rondônia Rural Show; entenda

Carlos Fávaro, chefe do ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, não vai comparecer à 11ª edição do Rondônia Rural Show. Nesta terça-feira (21), o Presidente Lula (PT), convocou o ministro para uma reunião no Palácio do Planalto, em Brasília.

A reunião de Lula com Fávaro vai tratar de assuntos relacionados às enchentes no Rio Grande do Sul. Apesar disso, o ministro lamentou o cancelamento da viagem e enviou votos de sucesso para o evento, que começou na segunda (20), em Ji-Paraná.

O Rondônia Rural Show é uma das grandes vitrines nacionais do agro. O tema deste ano é ‘Agricultura da Amazônia’, e destaca a posição privilegiada de Rondônia em relação ao ‘desenvolvimento sustentável’.