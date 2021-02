Marina Ruy Barbosa posa de lingerie e internautas vão à loucura

Atriz apareceu "bem basiquinha" no Instagram e recebeu diversos elogios dos fãs

A atriz Marina Ruy Barbosa segue mexendo com os corações dos fãs. Após aparecer com um look transparente e deixar os internautas em polvorosa, desta vez a ruiva posou só de lingerie em um trailer e levou a web à loucura.

Nas fotos publicadas na tarde desta sexta-feira (12/2), a atriz aparece usando apenas uma lingerie rosa. “Bem basiquinha de lingerie e tênis”, brincou Marina na legenda da publicação.

